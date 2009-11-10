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Миссия МВФ приступила к работе в Беларуси

10 ноября 2009 20:15
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По итогам работы экспертов будет принято решение о выделении Беларуси четвертого транша кредита.

Группа экспертов во главе с руководителем Международного валютного фонда по Беларуси Кристофером Джарвисом оценит выполнение белорусским правительством программы, которая поддерживается кредитом stand-by в общем размере – три с половиной миллиарда долларов США.

Эксперты фонда также проведут консультации по развитию белорусской экономики и перспективам на будущее. По итогам работы миссии будет принято решение о выделении нашей стране очередного — четвертого транша кредита. Нацбанк рассчитывает получить его уже в декабре.

Основная цель программы stand-by — стабилизация платежного баланса. На сегодняшний день Международный валютный фонд уже перечислил Беларуси более двух миллиардов долларов.

# Экономика

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