Миссия МВФ приступила к работе в Беларуси

По итогам работы экспертов будет принято решение о выделении Беларуси четвертого транша кредита.

Группа экспертов во главе с руководителем Международного валютного фонда по Беларуси Кристофером Джарвисом оценит выполнение белорусским правительством программы, которая поддерживается кредитом stand-by в общем размере – три с половиной миллиарда долларов США.

Эксперты фонда также проведут консультации по развитию белорусской экономики и перспективам на будущее. По итогам работы миссии будет принято решение о выделении нашей стране очередного — четвертого транша кредита. Нацбанк рассчитывает получить его уже в декабре.

Основная цель программы stand-by — стабилизация платежного баланса. На сегодняшний день Международный валютный фонд уже перечислил Беларуси более двух миллиардов долларов.