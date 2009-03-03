Миссия МВФ начала свою работу в Минске

Очередной транш кредита Международного валютного фонда – 400 миллионов долларов Беларусь получит в апреле.

Нынешний визит – промежуточный. До 10 марта эксперты изучат последние изменения в экономике страны. В следующем месяце специалисты МВФ приедут уже чтобы сделать итоговый обзор. Напомним, договоренность о выделении кредита была достигнута в начале года. Исполнительный совет Фонда одобрил программу "стэнд-бай" для Беларуси. Два с половиной миллиарда долларов пойдут на программу реформ. Она рассчитана на 15 месяцев и предусматривает либерализацию экономики, а также поддержание курса национальной валюты. Напомним, первый же транш кредита, почти 788 миллионов долларов, был перечислен в Беларусь в январе.

И как заявил сегодня в Москве министр финансов России Алексей Кудрин, соглашение о выделении Беларуси кредита в 500 миллионов долларов будет подписано в ближайшие дни. Кудрин также добавил, что после внесения поправок в бюджет России на нынешний год нашей стране будет выделено еще 500 миллионов.