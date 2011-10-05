Миссия Международного валютного фонда сегодня начинает работу в Беларуси

Эксперты оценят экономическую ситуацию в нашей стране. Возможно, речь пойдет о формировании новой программы МВФ. Как ранее сообщали в министерстве финансов, сумма нового кредита, на который может претендовать Беларусь - до 7 млрд. долларов. Формат нынешней миссии был определен во время недавнего визита нашей делегации в Вашингтон. Итоги работы международных экспертов будут известны к 17-му октября. И как отметили в Минэкономики Беларуси, наша страна ожидает от миссии МВФ предложений по структурным реформам национальной экономики.