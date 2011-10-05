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Миссия Международного валютного фонда сегодня начинает работу в Беларуси

05 октября 2011 07:52
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Эксперты оценят экономическую ситуацию в нашей стране. Возможно, речь пойдет о формировании новой программы МВФ. Как ранее сообщали в министерстве финансов, сумма нового кредита, на который может претендовать Беларусь - до 7 млрд. долларов. Формат нынешней миссии был определен во время недавнего визита нашей делегации в Вашингтон. Итоги работы международных экспертов будут известны к 17-му октября. И как отметили в Минэкономики Беларуси, наша страна ожидает от миссии МВФ предложений по структурным реформам национальной экономики.
# Экономика # Ситуация на валютном рынке Беларуси # Белоруссия

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