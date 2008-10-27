Миссия Международного валютного фонда прибыла в Беларусь

Ее возглавляет Невен Матис – глава представительства МВФ в нашей стране. До 6-го ноября эксперты будут изучать вопрос о предоставлении нашей республике кредита. Его размер также предстоит определить. Напомним, ранее, правительство Беларуси и Национальный банк обратились к Международному валютному фонду с просьбой о предоставлении кредита в размере двух миллиардов долларов для пополнения золото-валютных резервов. Беларусь в составе Международного валютного фонда с 1992 года.