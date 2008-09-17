Миссия экспертов Всемирного банка и Международного валютного фонда по оценке финансового состояния Беларуси начнет работу в Минске

Методы составления отчёта Всемирного банка поставили сегодня под сомнение представители правительственных кругов Беларуси

По их мнению, подход к составлению самого отчёта, а вместе с ним и рейтинга стран по бизнес-климату — (цитата) "неправильный" и не учитывает все реформы.