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Миссия экспертов Всемирного банка и Международного валютного фонда по оценке финансового состояния Беларуси начнет работу в Минске

17 сентября 2008 07:38
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Планируется, что эксперты МВФ и Всемирного Банка встретятся с руководством Национального банка Беларуси и Министерства финансов нашей страны. Эксперты также проведут ряд встреч с представителями коммерческих банков, страховых компаний, аудиторских фирм, профессиональных ассоциаций финансового сектора и других участников рынка, исследовательских институтов. Миссия экспертов завершит работу в нашей стране 30 сентября.
# Экономика

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