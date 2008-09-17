Миссия экспертов Всемирного банка и Международного валютного фонда по оценке финансового состояния Беларуси начнет работу в Минске
Планируется, что эксперты МВФ и Всемирного Банка встретятся с руководством Национального банка Беларуси и Министерства финансов нашей страны.
Эксперты также проведут ряд встреч с представителями коммерческих банков, страховых компаний, аудиторских фирм, профессиональных ассоциаций финансового сектора и других участников рынка, исследовательских институтов. Миссия экспертов завершит работу в нашей стране 30 сентября.