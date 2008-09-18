Прямой эфир

Мировые финансовые рынки продолжает лихорадить

18 сентября 2008 16:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Азиатские биржи сегодня открылись с резким падением ключевых показателей. Напомним, что серьезный обвал фондовых рынков начался еще в понедельник после того, как один из крупнейших банков США заявил о банкротстве. Сейчас во всем мире принимают экстренные меры для преодоления финансового кризиса и сохранения ликвидности банков. Несмотря на это, белорусский банковская система на данный момент абсолютно стабильна. Финансовых средств достаточно для обслуживания клиентов. Все негативные последствия мирового кризиса для Беларуси носят лишь косвенный характер.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
18 сентября 2008 10:30

В Минске достигнут самый высокий уровень заработной платы в республике

18 сентября 2008 07:39

Сотрудничество между предприятиями Беларуси и Московской области обсудят сегодня в Гомеле

17 сентября 2008 16:55

Австрийская компания "Kapsch TrafficCom" высоко оценивает перспективы инвестирования в Беларусь