Мировые финансовые рынки продолжает лихорадить

Азиатские биржи сегодня открылись с резким падением ключевых показателей. Напомним, что серьезный обвал фондовых рынков начался еще в понедельник после того, как один из крупнейших банков США заявил о банкротстве. Сейчас во всем мире принимают экстренные меры для преодоления финансового кризиса и сохранения ликвидности банков. Несмотря на это, белорусский банковская система на данный момент абсолютно стабильна. Финансовых средств достаточно для обслуживания клиентов. Все негативные последствия мирового кризиса для Беларуси носят лишь косвенный характер.