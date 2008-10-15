Мировой финансовый кризис не повлияет на приток иностранных денег в Беларусь

Для зарубежных инвесторов наша страна привлекательна прежде всего «экономической и политической стабильностью». По данным Всемирного банка, Беларусь уже поднялась на 30 пунктов по рейтингу ведения бизнеса и собирается войти в «тридцатку» первых. В этом году в отечественную экономику планируется привлечь более семи миллиардов долларов США. В первом полугодии объём прямых иностранных инвестиций уже превысил один миллиард двести миллионов. Дополнительным стимулом привлечения иностранного капитала в белорусскую экономику станет Инвестиционный форум в Лондоне.