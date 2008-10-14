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Мировая научно-техническая общественность сегодня отмечает день стандартизации

14 октября 2008 10:28
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В нашей стране ежегодно разрабатывается около 600 государственных стандартов, которые обеспечивают техническую поддержку реализации ключевых документов и программ социально-экономического развития Беларуси. А действует уже более 22 тысяч норм. Они касаются всех отраслей и учитывают предпочтения потребителей. К 2009-му в Беларуси планируется ввести более сотни новых критериев для производителей. Приоритетными станут энергосберегающее, пищевое и сельско-хозяйственное направления.
# Экономика

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