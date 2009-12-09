Мир ждет дефицит кофе

Дефицит кофе на мировых рынках вырастет в 2009 году и продолжит увеличиваться в 2010 году из-за сокращения поставок, неблагоприятные погодные условия стали причиной низкой урожайности кофе.

За 12 месяцев с 1 октября 2009 по 30 сентября 2010 года объем поставок кофе на мировые рынки составит от 123 до 125 млн мешков (мера веса кофе — 60 кг), хотя его потребление на этот период оценивается в 132 млн мешков.

Проливные дожди в Бразилии, Колумбии и Вьетнаме, странах, входящих в четверку мировых лидеров по производству кофе, привели к неурожаю. А поскольку внутренний спрос в этих странах растет, они, скорее всего, снизят экспорт кофе, что вызовет подъем цен на мировых рынках.

Цены на кофе сорта арабика уже подскочили на 30% с начала 2009 года, в то время как кофе робуста подешевел на 12%, пишет NEWSru.com.