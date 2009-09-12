Мир потратил на борьбу с кризисом 11 трлн долл.

Крупнейшие мировые экономики потратили на борьбу с кризисом более 10 трлн долл. К такому мнению, основываясь на данных МВФ, пришли экономисты «Би-би-си».

Самые масштабные антикризисные программы были приняты в США и Великобритании. Так, Штаты потратили на борьбу с рецессией около 3,6 трлн долл., или четверть своего годового ВВП. Британия направила на антикризисные меры около 2,4 трлн долл., или 94% своего годового ВВП. При этом в США на каждого налогоплательщика пришлось порядка 10 тыс. долл., а британским гражданам пришлось «раскошелиться» на 30 тыс. долл. каждому. Конечно, большая часть этих денег предоставлялась не в виде наличности, а в форме гарантий банковскому сектору. Однако эти показатели как нельзя лучше характеризуют глубину кризиса, который оказался самым масштабным со времен Великой депрессии 30х гг. XX века.

Больше остальных пострадал от кризиса мировой финансовый сектор, потери которого составили 4 трлн долл. По оценкам большинства экспертов, крупным мировым банкам потребуется не один год, чтобы полностью восстановиться от кризиса и вернуться к прежним прибылям. Также пока непонятно, когда восстановится мировой кредитный рынок: возможно, что для этого потребуется не один год и даже не одно десятилетие.

Нельзя забывать и про то, что столь масштабные антикризисные программы в большинстве случаев приводят к резкому росту дефицита бюджета. Например, дефицит американского бюджета по итогам 2009г. составит порядка 1,6 трлн долл., а в 2010-2019гг. этот показатель может составить 9 трлн долл. - на 2 трлн долл. больше, чем планировалось ранее. При этом внешний долг страны уже через несколько месяцев может превысить отметку в 12,1 трлн долл.

Похожим образом обстоят дела и в Великобритании: ожидается, что в ближайшие пять лет национальный долг страны вырастет вдвое и составит 16,51 трлн долл. При этом лишь только проценты по британскому долгу к 2014г. превысят бюджет системы образования королевства.

Стоит отметить, что до недавнего времени прогнозы ведущих политиков и экспертов относительно масштабности кризиса были довольно оптимистичны. Например, МВФ еще в начале года отмечал, что потери мировой экономики от кризиса могут превысить 2,2 трлн долл., а в середине апреля прошлого года экономисты МВФ считали, что убытки от мирового финансового кризиса составят «всего лишь» 945 млрд долл, сообщает RBK.ru.