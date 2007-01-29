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Минюст Беларуси установил дополнительные дни приема граждан

29 января 2007 11:41
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Согласованию наименований коммерческих и некоммерческих организаций выделено дополнительное время.

Сейчас посетителей здесь принимают по всем будним дням недели, а также в субботу. В минувшем году Минюст открыло два электронных сайта. С их помощью граждане самостоятельно могут проверить - совпадает ли наименование создаваемого ими юридического лица с уже существующими названиями. Такое нововведение позволяет четко определиться с конкретным названием организации. На сайтах содержится и другая необходимая информация по работе министерства.

С 29 января изменился график приема граждан и в структурных подразделениях управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома. Все эти отделы в районных управлениях внутренних дел столицы будут работать по вторникам, средам, пятницам и субботам - с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед. По другому графику будут принимать граждан и непосредственно в управлении по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома. Это - понедельник, вторник, среда и пятница с 9.00 до 18.00.

# Экономика

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