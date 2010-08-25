Минувшая засуха грозит России дефицитом молочной продукции

Потому и здесь восточный сосед рассчитывает на поддержку белорусов. Об этом, кстати, уже заявил председатель правления Национального союза производителей молока России Андрей Даниленко. Белорусы готовы помочь, но без ущерба для своего рынка.

В хозяйстве Остромечево, даже не смотря на аномально жаркое лето, молочные реки не обмелели. В горячее время буренок здесь на спецрационе держали. Воды побольше и кормов не жалели. Как результат – здоровое стадо и стабильный надой молока – 22 литра с головы.

Позаботились и о заготовках на зиму. В отличие от соседней России, высокая температура на сбор кормовых не повлияла. Аграрии Брестчины заготовили достаточно сенажа, сена и зернофуража. Теперь рацион буренки сбалансирован на целый год.

На Брестщине молочные комбинаты загружены на полную мощность. Молоко сюда везут со всех хозяйств – только перерабатывать успевай. Поставлять продукцию на экспорт здесь готовы. Но, первым делом, считают, нужно обеспечить внутренний рынок.

В белорусских магазинах о дефиците молочной продукции даже слышать не хотят. Продажи молочной продукции, уверяют специалисты, по сравнению с прошлым годом только увеличились, а значит, потребителю было из чего выбирать и что купить.

Каждый год белорусские молочники производят почти семь миллионов тонн молока. Белорусам хватает менее половины. А молочный ассортимент от белорусской буренки удовлетворит спрос даже самого требовательного покупателя. Может белорусское молоко, наконец, оценят и в России?

Владимир Новиков, Андрей Щерба, телекомпания СТВ, Брест.