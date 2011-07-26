Минтруда: при пересчете пенсий меняется только одна расчетная база — средняя заработная плата

В Беларуси с 1 августа и 1 ноября повышаются трудовые и социальные пенсии. В результате перерасчета трудовые пенсии со следующего месяца увеличатся в среднем на 13% — с 669 тысяч рублей до 757 тысяч, а с ноября — до 817 тысяч.

Размеры социальных пенсий, к примеру, инвалидам первой группы (в том числе инвалидам с детства) — возрастут с 85% до 100% бюджета прожиточного минимума.

Для реализации указанных мер потребуется 1 триллион 400 миллиардов рублей. Фонд социальной защиты населения Минтруда и соцзащиты располагает финансовыми средствами в необходимом объеме.

Марианна Щёткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Индивидуальный размер пенсии будет зависеть от индивидуальных параметров пенсионера: а именно — индивидуальный коэффициент, который остаётся без изменений, стаж работы, который у каждого свой. Соответственно, меняется только одна расчётная база — средняя заработная плата для работников, из которой производится перерасчёт пенсии.

Перерасчет трудовых пенсий в связи с ростом средней заработной платы в Беларуси был произведен в июне. Ранее — в феврале и мае — изменился размер минимальных трудовых и социальных выплат, а также надбавок к пенсиям. Сегодня в Беларуси пенсии из Фонда защиты населения получают 2,5 миллиона человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».