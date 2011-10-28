Минтруда Беларуси: Средний размер пенсии по возрасту в ноябре составит 978 тысяч рублей

Пенсии в Беларуси с ноября увеличиваются в среднем на 22%. Трудовые пенсии пересчитают, исходя из среднего заработка работников за третий квартал.

К слову, это уже третье повышение в текущем году. Предыдущие были в июне и августе. В следующем месяце перерасчёт также коснется минимальных трудовых и социальных пенсий, а также надбавок и повышений в связи с ростом бюджета прожиточного минимума, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Валентина Королева, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Средний размер пенсии по возрасту в ноябре, по нашей оценке, составит 978 тысяч рублей. Максимальная пенсия у неработающего пенсионера, при стаже свыше 40 лет у женщин и 45 лет у мужчин в коэффициенте заработка 4,0 составит немногим более 1,5 миллионов рублей. В целом на повышение пенсий в ноябре дополнительно направлено более 435 миллиардов рублей, расходы на выплаты пенсий в ноябре составят около 2,4 триллиона белорусских рублей.