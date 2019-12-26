Минтранс встретится с перевозчиками в Гомеле, Минске, Витебске и Могилёве по поводу дозволов

Новости Беларуси. Минтранс проведёт встречи с перевозчиками в Минске, Гомеле, Витебске и Могилёве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусские дальнобойщики недовольны количеством дозволов, выданных польской стороной
Новости Беларуси. Минтранс проведёт встречи с перевозчиками в Минске, Гомеле, Витебске и Могилёве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусские дальнобойщики недовольны количеством дозволов, выданных польской стороной
Вопрос известный: распределение, выдача и использование двусторонних/транзитных разрешений Польши. По одному представителю от одной кампании ждут 26 декабря в актовом зале Гомельского областного объединения профсоюзов. В Минске – в здании облсовета.
27 декабря встречи пройдут в остальных, из названых ранее городов. Из-за того, что разрешений меньше, чем потребность в них, предпринимаются все усилия, чтобы все были в равных условиях. Ну а переговоры с польской стороной продолжаются.
Дозвол – так на языке дальнобойщиков называется разрешение на проезд по территории иностранного государства. О количестве бланков транспортные ведомства стран договариваются заранее и обмениваются определенным количеством разрешений. Квоты затем распределяются между перевозчиками.