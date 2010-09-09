Минторг предложил увеличить поставки в стабфонды мяса, молока, овощей

Правительство Беларуси утвердило новые объемы закладки продовольственных ресурсов в стабилизационные фонды на межсезонный период 2010- 2011 года. С учетом повышенного спроса на внешнем рынке на мясо-молочную продукцию, картофель и другие овощи Минторг предложил увеличить поставки этих продуктов в стабфонды.Новый документ принят с учетом этих предложений и согласован с регионами. По сравнению с предыдущим постановлением более чем наполовину возрастут объемы закладки сливочного масла и сыра. Больше заготовят сухого молока, свинины, говядины, картофеля, овощей и фруктов. Это позволит обеспечить бесперебойную торговлю продуктами в межсезонный период. Поставки продукции животноводства в стабфонды, в частности сухого молока, предприятиями уже начаты.