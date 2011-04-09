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Минторг Беларуси: Взрывного всплеска цен на масло мы не планируем

09 апреля 2011 14:14
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Запасов сахара в Беларуси достаточно, цена на него строго фиксирована. Так прокомментировали ситуацию с ажиотажным спросом на этот продукт в Белгоспищепроме. Сейчас в республике создан практически полугодовой запас сахара для потребностей внутреннего рынка. В повышенный спрос попало и подсолнечное масло. В таких условиях принято решение о бесперебойной работе складов в выходные дни, чтобы полностью обеспечить товаром желающих.

Иван Данченко, председатель концерна «Белгоспищепром»:
Сахара в Беларуси сейчас только на одних сахарных заводах – 165 тысяч тонн. Это при годовой потребности розничной торговли в 200 тысяч. Таким образом, запасов сахара у нас сейчас предостаточно для удовлетворения торговли на ближайшие 6-7 месяцев. Не говоря о том, что до конца года предприятия концерна выработают еще минимум 600 тысяч тонн сахара.

Вячеслав Драгун, заместитель Министра торговли Республики Беларусь:
Что касается отечественного растительного масла, то мы не планируем повышения цен на него. Что касается импортных поставок, то они будут исходить из условий поставки из-за пределов республики. Какая будет конъюнктура, такая будет и цена. Но взрывного какого-то всплеска мы не планируем.

# Экономика

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