Минску, Москве и Астане удалось прийти к компромиссному решению

Продолжением Таможенного Союза стала идея создания Единого экономического пространства – позиция, на которой настаивала наша страна.

Национальный аэропорт за эти три дня был полностью вовлечен в большую политику: принимал спецрейсы Президентов. И вот сегодня ещё один глава государства — последним на саммит в белорусскую столицу прилетел российский лидер.

Национальная библиотека, знаменитый белорусский алмаз знаний, также стала местом большой политики. И экономики — ведь ЕврАзЭС это экономическое сообщество. На входе — флаги стран участниц, и кортежи всех президентов по очереди подъезжают к зданию.

Глава нашего государства встретил двух Президентов, и втроем они по-деловому удалились на переговоры. Какие и для чего, почему не дождавшись других коллег-президентов, станет ясно потом.

Таможенный союз — самое ожидаемое решение сегодняшнего дня, но Беларусь весьма сдержанна в своих эмоциях по этому поводу. Официальный Минск рассматривает это соглашение как шаг важный, но промежуточный, на пути к Единому экономическому пространству. ЕЭП — вот реальная цель. Ведь Таможенный Союз — это приличные издержки для Республики Беларусь. Во-первых, ограничения в торговле с третьими странами, во-вторых, барьеры, к примеру, фитосанитарные и эпидемиологические, все равно остаются, в-третьих, сохраняется неравенство субъектов хозяйствования.

А Беларусь давно уже вынашивает идею создания ЕЭП, Единого экономического пространства. Безусловно, Минск подпишет соглашение о создании Таможенного союза, но, тем не менее, мы хотим быстрее войти в Единое экономическое пространство. А это уже не минусы, а ряд выгод и преимуществ. К примеру, только ЕЭП обеспечит равенство субъектов хозяйствования, снимает все барьеры и дает реальный толчок формированию настоящей единой экономической политики.

То, что в Таможенном союзе точка ещё не поставлена, стало ясно из изменившегося протокола: перед запланированной встречей Президентов ЕврАзЭС в узком составе, состоялась незапланированная «трехсторонка». Кстати, по инициативе российской стороны.

Александр Лукашенко:

Это связано с тем, что российская делегация внесла накануне заседания ряд изменений в повестку дня, не согласованных ранее: мы встречаемся втроем и обсуждаем вопросы, которые касаются создания Таможенного союза государствами, готовыми к этому.

Таможенный Союз в чистом виде несет больше преимуществ одной стране из тройки. А именно России. У Таможенного союза, как и у медали, есть две стороны. Не во всем лишь позитивный эффект, скажет Александр Лукашенко, обращаясь к Дмитрию Медведеву и Нурсултану Назарбаеву.

Александр Лукашенко:

Ряд из принимаемых сегодня решений являются весьма чувствительными для белорусской стороны, и не только для нас, и не во всем несут позитивный эффект. Однако мы сознательно идем на это, так как в конечном итоге сбалансированный учет взаимных интересов приведет к общему положительному результату как для каждой страны, так и для Сообщества в целом. Мы надеемся, что абсолютно беспочвенны сигналы о том, что некоторые наши партнеры не настроены на деле доказать свою приверженность к компромиссам и гибкости при решении общих проблем.

Тем временем, Национальная библиотека продолжала принимать высоких гостей. В холле лидеров уже встречал хозяин саммита Александр Лукашенко, вернувшийся с «трехсторонки». Дружеские рукопожатия, объятия коллег-президентов и искренние улыбки. Участники евразийской пятерки явно рады встрече.

24-е заседание Межгоссовета Евразийского экономического сообщества войдет в историю наших постсоветских интеграционных действий. Евразийская пятерка вначале собралась в узком составе: исключительно Президенты, с глазу на глаз. Сколько людей, столько и мнений. Но пять Президентов по поводу повестки дня были весьма единодушны. На правах принимающей стороны и председательствующей в ЕврАзЭС первым взял слово Александр Лукашенко. И сообщил о важной позиции, касающейся Таможенного Союза: стратегия одобрена, три страны вышли на компромиссные решения, с элементами ЕЭП. Полтора часа понадобилось главам Беларуси, России и Казахстана, чтобы выработать взаимоприемлемую модель будущих таможенных отношений.

Александр Лукашенко:

Это дало положительный эффект в условиях мирового финансово-экономического кризиса, но надо идти дальше. Достигнутый уровень взаимодействия не способен решить всех проблем, с которыми мы сталкиваемся сейчас. Именно поэтому значительно активизирована работа по созданию более продвинутого интеграционного образования. Только что высшим органом Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России был рассмотрен и одобрен ряд принципиальных и стратегических решений, определяющих перспективы развития Таможенного союза. В ходе непростых, но содержательных переговоров мы вышли на компромиссные и сбалансированные договоренности, реализация которых способна запустить механизмы глубокой экономической интеграции с элементами Единого экономического пространства.

Принимая на себя определенные риски, которые несет в себе Таможенный союз, официальный Минск рассчитывает на быстрейшее выстраивание ЕЭП. Чтобы претворить идею ЕЭП в жизнь, нужно подписать 24 соглашения. Некоторые из них уже прорабатываются, так как зародилась мысль о создании Единого экономического пространства ещё в 2006-2007 годах. Тогда реализовать эту экономическую программу хотели Беларусь и Украина.

С 1 января вводится единый таможенный тариф. Регулировать его будет Комиссия Таможенного союза — наднациональный орган, эффективность работы которого пока оценивается вовсе не в радужных тонах. Минск выступает за более результативное его существование. Нашу позицию, стремление в ЕЭП, разделяет и Казахстан. Нурсултан Назарбаев ещё сразу после прилета, в резиденции «Заславль» говорил о том, что пришла пора двигаться к единому экономическому пространству.

В повестке дня Евразийского сообщества почти два десятка вопросов. Конечно, нужно обсудить таможенный союз «тройки». Ведь решение троих затрагивает и соседей. Актуальная тема — создание общего страхового рынка государств-членов Евразийского экономического сообщества и активизация в области пограничной политики. Также Президенты озадачены тем, как отпраздновать десятилетие организации: в следующем году у ЕврАзЭС первый маленький юбилей. Из вопросов глобальной экономической политики — реализация совместных мер по преодолению последствий мирового финансового кризиса.

Александр Лукашенко:

На мой взгляд, сегодняшнее заседание Межгоссовета войдет в историю развития Сообщества как важнейшее и этапное. Два последних года наши государства концентрировали усилия на интеграции в реальном секторе экономики, создании общего энергетического рынка, формировании единого транспортного пространства. Одновременно мы особое внимание уделяли формированию Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России — тех государств, которые пожелали быстрее двигаться в этом направлении. Государствами проделана большая работа по формированию нормативно-правовой базы нового интеграционного объединения.

Встреча в узком формате продлилась менее получаса. К представителям своих делегаций Президенты пришли уставшие, но довольные. Расширенный формат тоже прошел быстро. И главы государств готовы перейти к церемонии подписания.

Следующий раз встречаться в формате Евразийской пятерки Главы государств будут в Казахстане. Астана выбрана столицей ЕврАзЭС на предстоящий год. Но в нынешнем году Президенты таможенной тройки встретятся ещё раз, чтобы решить вопросы создания Единого экономического пространства.