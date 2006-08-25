Прямой эфир

Минскому объединению вычислительной техники исполнилось 50 лет

25 августа 2006 07:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Средства телекоммуникации, программное обеспечение, кассовые аппараты - все это продукция ведущего предприятия радиоэлектронной отрасли страны.

На торжественном вечере 24 августа по случаю юбилея предприятия в присутствии министров промышленности, связи, представителей Мингорисполкома лучшим работникам вручили почётные грамоты и объявили благодарность.

20 лет на предприятии проработал и заместитель министра промышленности Беларуси Геннадий Свидерский. Свою карьеру он начинал с должности инженера.  По его словам, при ежегодном освоении нового оборудования у радиоэлектронной отрасли большие перспективы. 

Сегодня крупнейшие современные объекты республики оснащены оборудованием Минского объединения вычислительной техники. В том числе и новое здание Национальной библиотеки Беларуси.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
24 августа 2006 11:36

Уборочные работы из-за дождя приостановлены

24 августа 2006 07:38

Глава Правительства Сергей Сидорский доложил Президенту страны о ходе уборки урожая

23 августа 2006 13:59

Расстояния между придорожными кафе увеличатся