Минскому объединению вычислительной техники исполнилось 50 лет

Средства телекоммуникации, программное обеспечение, кассовые аппараты - все это продукция ведущего предприятия радиоэлектронной отрасли страны.

На торжественном вечере 24 августа по случаю юбилея предприятия в присутствии министров промышленности, связи, представителей Мингорисполкома лучшим работникам вручили почётные грамоты и объявили благодарность.

20 лет на предприятии проработал и заместитель министра промышленности Беларуси Геннадий Свидерский. Свою карьеру он начинал с должности инженера. По его словам, при ежегодном освоении нового оборудования у радиоэлектронной отрасли большие перспективы.

Сегодня крупнейшие современные объекты республики оснащены оборудованием Минского объединения вычислительной техники. В том числе и новое здание Национальной библиотеки Беларуси.