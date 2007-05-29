Минским дорогам - европейское качество

Городскими властями разработана программа по капитальному ремонту столичных магистралей на ближайшие годы.

Масштабная реконструкция начнется с центра Минска. Уже к 3 июля новое асфальтное покрытие появится на улицах Мельникайте и Заславской. Всего в очереди на обновление 550 улиц.

Капитальное обновление дорог - большие затраты. Однако новый асфальт, считают строители, даст возможность сэкономить в будущем. На ямочном ремонте. Пока же латать трещины и выбоины будут только там, где это крайне необходимо. Основные усилия - на глобальную модернизацию. К работам привлекут сразу несколько проектных бюро. Понадобится и дополнительная техника. Ее планируют закупить уже в ближайшее время.

Одним махом решили и проблему с производством асфальта. Чтобы избежать перебоев с дорожным материалом, в ближайшее время в столице появиться еще один асфальтно-бетонный завод.

Сделать нужно много, а сроки ограничены. Работать строителям дорог предстоит и днем и ночью. Специалисты предвидят недовольство жильцов, однако считают, что из двух зол выбирают меньшее.

Одновременно с заменой асфальтного покрытия на градообразующих улицах будет вестись асфальтирование дорог в частном секторе. Единый стиль придадут и остановочным пунктам. Особенно тщательно будут следить за качеством работ. Городские власти считают: все должно быть сделано на совесть. Минские дороги - достойны европейского качества.