Минский тракторный завод выпускает 50-тысячный в текущем году трактор

На заводе проходит торжественный митинг, в котором принимают участие руководство Министерства промышленности и МТЗ, а также рабочие и специалисты предприятия.Отметим, что в последние годы Минский тракторный высокими темпами наращивает объем производства техники. И если в 2002 году было выпущено около 25 тысяч тракторов, то в 2005-м их общее количество превысило 42 тысячи. Всего же за 60 лет истории предприятия изготовлено свыше 3,5 млн. тракторов, которые работают в 115 странах. На экспорт отправляется 95% выпускаемой продукции.