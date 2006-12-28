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Минский тракторный завод выпускает 50-тысячный в текущем году трактор

28 декабря 2006 12:11
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На заводе проходит торжественный митинг, в котором принимают участие руководство Министерства промышленности и МТЗ, а также рабочие и специалисты предприятия.Отметим, что в последние годы Минский тракторный высокими темпами наращивает объем производства техники. И если в 2002 году было выпущено около 25 тысяч тракторов, то в 2005-м их общее количество превысило 42 тысячи. Всего же за 60 лет истории предприятия изготовлено свыше 3,5 млн. тракторов, которые работают в 115 странах. На экспорт отправляется 95% выпускаемой продукции.
# Экономика

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