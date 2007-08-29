Минский тракторный завод расширяет географию экспортных поставок

В 73 страны мира поставляет свою продукцию Минский тракторный завод. 29 августа к ним присоединилась и Венесуэла.

После испытаний на полях этой южно-американской страны, можно будет говорить о более крупном контракте. Специалисты завода планируют в дальнейшем увеличить мощности и выйти на рынки других государств Латинской Америки.

Сейчас на предприятии находятся технические специалисты из Венесуэлы, они уже прошли обучение и знают о достоинствах белорусской техники не понаслышке. За отгрузкой тракторов наблюдает и временный поверенный в делах Боливарианской Республики Венесуэла. Америко Диас Нуньес решил лично проверить уровень комфорта белорусского трактора.



Америко Диас Нуньес, временный поверенный в делах Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь: "Это символ дружбы наших народов. Отношения между Беларусью и Венесуэлой развиваются по всем направлениям. Мы надеемся, что наши главные достижения и в политическом и экономическом сотрудничестве еще впереди. Я когда-то управлял трактором, и могу сказать что это современная машина. Уверен, что она себя проявит с лучшей стороны."

Карлос Овьедо, технический специалист Венесуэльской аграрной корпорации: "Нам рекомендовали вашу технику партнеры из Карибского бассейна. У них тракторы "Беларус" работают уже долгое время, они очень надежны и неприхотливы. Думаю, о своем выборе мы не пожалеем."

Пока в Каракас отправлены 15 машин трех модификаций. Они пройдут испытания на полях этой южно-американской страны. После их завершения можно будет говорить о более крупном контракте.

Уже в начале следующего года в Венесуэле будет открыто сборочное производство тракторов "Беларус". Оно рассчитано на выпуск тысячи сельхозмашин в год. Специалисты завода планируют в дальнейшем увеличить мощности. И выйти на рынки других государств Латинской америки.



