Минский оптовый рынок: мост с односторонним движением

Почти за четыре месяца с прилавков Минского оптового рынка ушла продукция на сумму 215 миллионов белорусских рублей.

Такую кассу подбили два белорусских концерна – Беллегпром и Белнефтехим. Причем, первый почти в семь раз обошел химического конкурента.

Минский оптовый рынок — как мост, который, в идеале, должен беспрепятственно переправлять через бурную реку экономики, где штиль — в прямой зависимости от мировых колебаний. Задача его — соединить два берега, продавца и покупателя, в данном же случае — предприятие и предпринимателя. Путепровод вроде как работает. Вот только движение по нему почти одностороннее. В общем, не такое активное, как хотелось бы.

Александр Лихачевский, директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь:

Некоторые предприятия и концерны уже ушли с этой площадки, потому что не были заинтересованы в осуществлении такой деятельности. Те предприятия, которые заинтересованы в реализации своей продукции вблизи мегаполиса, проявляют активность: дают рекламу, работают с предпринимателями. Все зависит от заинтересованности администрации этих предприятий.

Еще в ноябре на этом рынке свободно толкали товары в массу дюжина производств, сегодня от былого ассортимента осталось больше трети. И то, рабочий день большинства, судя по вывескам, – до 17 часов, и выходные здесь традиционные — суббота и воскресенье. Только во время наших съемок был далеко не вечер, а самый ходовой товар — уже под арестом решетки и амбарного замка. Самые же трудолюбивые – текстильщики из Барановичей и хранители национального брэнда – продавцы оршанского льна.

Качественный, но дорогой товар действительно оказался в конкурентной схватке с дешевым китайским. Он по-прежнему в приоритете у белорусских бизнесменов. Для них, кстати, созданы беспрецедентные условия — «копеечная» аренда около 1 евро в месяц за квадратный метр. Но даже это особо не спасает положение.

Геннадий Походня, главный специалист по идеологической работе КУП «Минский оптовый рынок»:

Был улучшен тепловой режим для площадок, уплотнен график общественного транспорта. Обеспечена сохранность материальных ценностей предприятий, которые там выставлены.

И вроде бы механизм работает — условия на рынке шепчут прибыль. И покупатель рад бы отовариться. Только вот по какому адресу вести мешки с деньгами — разобраться трудно. Рынок находится за чертой города. И реклама — та, что двигатель прогресса, — как ни странно, вообще не предусмотрена. Хотя те, кто предпочитают пустые склады на своих предприятиях, в силах перевернуть слова из известной песни и прогнуться под изменчивый мир.