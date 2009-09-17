Минский областной инвестиционный форум пройдет в Дзержинске

В нем примут участие представители отечественного и зарубежного бизнеса, научных кругов и государственных структур.

Среди вопросов - привлечение инвестиций и развитие партнерства государства и частного капитала. О своем участие уже заявили делегации из России, Украины, Польши, Германии, Италии, Индии и других стран. В рамках форума пройдут выставки, презентации, семинары и круглые столы.

Например, будет рассмотрен проект центра водных развлечений у берегов озера Нарочь - это аквапарк, спа и банный комплексы. Здесь также разместятся кафе, фитобары и магазины сувениров. Стоимость - около 40 миллионов долларов. Окупиться проект должен за четыре года.