Минский автозавод вышел на рынок Колумбии. На очереди – страны Африки

Первая экспортная модель сейчас проходит тестовые испытания. После них начнутся массовые поставки техники. В ближайших планах – увеличить экспорт не только в Латинскую Америку, но и в Африку.

Федор Невар, заместитель генерального директора по внешним связям ОАО «Минский автомобильный завод»:

Высокогорные условия определяют применение более мощного двигателя и более мощного кондиционера.

Чтобы в условиях высокогорья оставаться на высоте, конструкторы разработали собственную стратегию. Главное условие – комфорт пассажиров. В Колумбии, где будет курсировать автобус, температура не опускается ниже плюс 25, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Федор Невар, заместитель генерального директора по внешним связям ОАО «Минский автомобильный завод»:

Обязательное наличие системы видеонаблюдения по всему салону.

Совершенно другие правила световой техники как внутри, так и снаружи.

Другие правила действуют не только в сборочных цехах, но и рынках сбыта. За последние полгода экспорт на предприятии возрос почти вдвое. Помимо Колумбии, МАЗ намерен закрепить позиции и в других странах.

Виталий Гончарик, начальник управления внешних связей по экспорту ОАО «Минский автомобильный завод»:

Ориентация экспорта: страны Африки, Латинской Америки, страны арабского региона.

Чтобы бизнес шел на «ура», вместо рекламы покупателям предлагают самостоятельно сесть за руль. Возможность тест-драйва – распространенная по всему миру форма реализации. Без этого там не продается ни один грузовик. Своеобразную прогулку по МАЗовскому полигону совершила и делегация из Перу.

Виталий Гончарик, начальник управления внешних связей по экспорту ОАО «Минский автомобильный завод»:

Показали свои возможности, образцы автотехники. То, что сами попробовали сесть за руль, оставило хороший отпечаток.

И, все же, рентабельность автомобильных поставок за океан в силу больших расстояний остается не высокой. Чтобы избавиться от издержек, завод постепенно расширяет сборочную сеть. К примеру, на заводе, строящемся сейчас в Венесуэле, будут производить пять тысяч автомобилей в год, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Федор Невар, заместитель генерального директора по внешним связям ОАО «Минский автомобильный завод»:

Мы постарались учесть все требование латиноамериканского рынка и наших конкурентов, которые там есть (Бразилия, Аргентина). Мы хотим завоевать и те рынки.

Собственное производство в Латинской Америке МАЗ планирует освоить к концу осени. А к следующему году предприятие намерено заключить ряд долгосрочных контрактов и на африканском рынке.