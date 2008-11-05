Минский автозавод и финская компания Сисуавто создадут совместное производство большегрузных автомобилей

Таков итог визита в Беларусь бизнесменов из Финляндии. Автомобили будут производить по финской технологии на белорусских мощностях. Также за три дня пребывания в Беларуси финские гости ознакомились с другими промышленными предприятиями. В частности, посетили МТЗ, Белаз, Амкодор, Минский завод колёсных тягачей. Финские бизнесмены отметили хорошую промышленную базу наших предприятий и благоприятный климат для инвестиционных проектов.