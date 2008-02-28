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Минский автомобильный завод принял кубинскую делегацию

28 февраля 2008 12:28
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Одно из ведущих промышленных предприятий страны посетил министр правительства Кубы Рикардо Кабриас Руис. Высокий гость ознакомился с работой конвейера и автобусного производства, а так же провел переговоры с руководством завода о будущем сотрудничестве. Напомним, накануне Беларусь и Куба подписали межправительственное соглашение о поставке 100 автобусов. В документе оговорены условия предоставления кредита Гаване для финансирования этих поставок.
# Экономика

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