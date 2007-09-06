Минские власти увеличат объемы строящегося в столице жилья

По мнению чиновников, это должно сдержать рост цен в городе.

Подорожание недвижимости результат недостатка предложения. Увеличение количества вводимых квадратных метров должно стать сдерживающим фактором цены.

Риэлторы уже и не помнят, когда цена на недвижимость в столице стояла на месте. Тихое сезонное затишье, и с сентября новый рост. Самым авральным был 2005 год, когда с 650 долларов за квадратный метр цена перешагнула рубеж 1 тысячи. Год 2006 ознаменовался небольшим ростом - всего в 100-150 долларов. В этом году квартиры в Минске продавали уже более чем за полторы тысячи.

Причин роста цен на жилье много. Один из факторов - удорожание себестоимости, то есть стройматериалов и энергоресурсов. Однако сегодня в Минске не такое дорогое жилье как, к примеру, в Калининграде, Санкт-Петербурге, Новгороде. В Крыму, Одессе и Киеве цены на новостройки также значительно выше, чем в Минске. В Румынии, Болгарии, Литве, Латвии и Эстонии вообще наблюдается многократный рост цен и там сейчас жилье значительно дороже, чем в Беларуси. Поэтому еще один фактор, взвинчивающий цены - спрос на минское жилье со стороны иностранных граждан. А главная, по мнению экспертов, причина - недостаток предложения.

В прошлом году в столице было построено 790 тысяч квадратных метров жилья. В этом уже более миллиона. Сегодня городские власти планируют увеличить эту цифру и значительно. Рост объемов вводимого жилья должен стать сдерживающим фактором цены.