Минские предприятия за три года должны втрое увеличить выпуск молока

Перспективы отрасли сегодня обсудили в столичной мэрии. Продолжится реконструкция и строительство молочно-товарных ферм — резидентов минских предприятий. Это позволит городу перейти от вопросов продовольственной безопасности к активному экспорту молока.

Всего на развитие молочной отрасли за два года в Минске потратят почти триллион рублей. Это работа на перспективу. Ведь полностью обновленные фермы окупятся примерно через восемнадцать лет. Однако результат мы уже скоро увидим на прилавках.

Качество белорусского молока сомнений уже не вызывает. Самое время браться за объемы. Экспорт Минска через пару лет обещает вырасти в разы. Хоть модернизация и реконструкция всего и сразу — удовольствие, на первый взгляд, не из дешевых. К примеру, вот эта рабочая ферма (см. видео к сюжету — ред.) сейчас требует 170 миллиардов инвестиций, а еще больше — рационального подхода. Именно поэтому она две недели назад стала резидентом успешного минского предприятия. За основным занятием — выращиванием овощей — молочная тема второстепенной для овощной фабрики не стала. Тем более, опыт не первый, а старт новых мощностей упростил кредиты в рамках программы столичной мэрии.

Владимир Парчевский, директор предприятия:

Молоко для нас — это белое золото, как для России нефть — черное золото. Сегодня каждый день идет живая копейка, и кто не занимается молоком, тот просто не думает о будущем своего предприятия.

Между этими хозяйствами (см. видео к сюжету — ред.) разница — в сорок километров, а по сути — несколько лет. Здесь уже смогли направить молочные реки в нужное русло. 450 местных буренок делают 10 тонн молока в день, а заодно и кассу предприятию. Хозяйство рентабельностью в 27% уже три года как в числе передовых. А значит, работать в этом направлении можно. И новый источник дохода городского бюджета выглядит вполне реальным.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Выход на 400 тонн обеспечит гарантированное снабжение двух миллионов человек, а также позволит развить экспорт. У нас экспорт глубокой переработки — сырки, паста и так далее.

Всего за ближайшие два года в Минской области появится 37 новых молочно-товарных ферм. Две из них уже в стадии строительства и обошлись бюджету в 80 миллиардов рублей. Часть покроют и иностранные инвестиции. Одним словом, идет работа с прицелом на завтра. А это и новые рабочие места, и развитие социальной сферы на периферии — вплоть до строительства жилья.

Алексей Мартиненок, Андрей Сержантов, Людмила Орлова, телекомпания СТВ.