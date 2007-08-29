Минские предприятия покидают черту города

Покинуть черту города до 2010 года. Такое предписание получили от архитекторов 24 минских предприятия.

Еще 8 предстоит масштабная реконструкция. Такие меры, говорят специалисты, позволят, более рационально использовать земли в пределах 1-го и 2-го городского кольца и значительно улучшит экологическую обстановку в столице.

Вынесение предприятий за черту города уже не повод для дебатов Есть конкретный план этой работы. Уже в ближайшие три года 32 столичных завода обретут если не новое место жительства , то новый облик. Модернизации подлежат восемь предприятий. Среди них крупные промышленные гиганты - Минский тракторный, автомобильный и радиаторный заводы.

Специалисты понимают - перевооружение потребует значительных средств. Однако считают, что денежные вложения окупятся сторицей. Во-первых, это улучшит экологическую обстановку в городе, во- вторых позволит более рационально использовать дорогостоящие земли в границах первого транспортного кольца

Самым крупным проектом архитекторы считают строительство делового центра "Миснк-Сити" на месте аэропорта и авиаремонтного завода. Там освобождается 330 гектаров земли.

Работа по перемещению столичных предприятий ведется на протяжении трех лет. Многое уже сделано. Например, во Фрунзенском районе на месте частного завода по производству игрушек построен гипермаркет "Корона". Новый комфортный жилой квартал появится и на улице Кальварийской, где сейчас располагается исправительная колония и третий автобусный парк. Все это за счет внешних инвестиций.

Кандидаты на выселение - еще целый ряд предприятий: обойная и зеркальная фабрики, дрожжевой комбинат и "Сукно" заводы "Кристалл" и "Белгипс". Миллион квадратных метров жилья плюс большой парк отдыха. И все это на месте фабрики имени Крупской. Архитекторы строят масштабные планы на будущее. Много инвестиций, по значительному ряду объектов разрабатываются лоты по привлечению внешних инвестиций.

В тандеме с архитекторами работают и транспортники. Уже сегодня они просчитывают возможности доставки минчан на предприятия, которые вынесут на окраины города. В основном, это южное и юго-западное направлении. Новыми резидентами пополнятся и уже существующие промзоны "Шабаны" и "Колядичи".

