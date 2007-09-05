Минские энергетики подготовились к холодам

Протестировали и отремонтировали оборудование на ТЭЦ. Отремонтировали 68% трубопроводов.

Средняя продолжительность отключения горячего водоснабжения на каждом из 90 участков работ составила 14 дней. Надежность работы тепловых сетей повысилась - применяют новые методики. Но на всякий случай запаслись и аварийным топливом.

По всем законам экономии проанализировали эффективность работы котельных. Три из них в следующем году переоборудуют в мини-ТЭЦ. Опыт есть - весной этого года первый такой эксперимент провели в поселке Сокол. В результате выросла эффективность и экономичность энергообъекта.

Из-за отсутствия таких показателей уйдут на пенсию два котельные предприятия "Минсккоммунтеплосеть". Потребителей подключат к центральным магистралям и поменяют методику работы. Если раньше в больницах для дезинфекции белья использовали пар от сжигания газа, теперь получать его будут помощью электроэнергии. Перебоев со светом не будет, оборудование проверили.

Холода для городских коммунальных служб неожиданностью не станут. Город к зиме готов. Вот только когда та зима будет? Народные приметы обещают осень теплую и затяжную. Так что у коммунальщиков еще есть время.

