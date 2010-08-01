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Минская область первой среди регионов Беларуси достигла миллионного рубежа по намолоту зерна

01 августа 2010 14:18
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Отличился пристоличный регион и еще одним показателем: слуцкие экипажи первыми в стране намолотили по 100 тонн зерна нового урожая.В целом же по республике убрано уже почти 60% площадей. А белорусский каравай уже весит почти 4 миллиона 400 тысяч тонн. По намолоту хлеба за абсолютными лидерами, механизаторами Минской области, идут могилевчане и брестчане. Поровну намолотили хлеборобы Гомельской и Гродненской областей. Полумиллионную отметку уже преодолели и аграрии Витебщины. Ежедневно на сушилки поступает свыше 5% зерна нового урожая.
# Экономика

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