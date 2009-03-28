Минская область определила лучших предпринимателей 2008 года

Конкурсу предшествовал строгий отбор: оценивались качество продукции, уровень обслуживания, исполнение налогового законодательства.

Основной критерий – заработная плата. По условиям бизнес-соревнования на представленном предприятии она должна быть не ниже средней отраслевой. За звание лучшей боролись 73 организации – в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Александр Ермак, заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета: «Стремление среди бизнесменов, предпринимателей попасть на конкурс не только лауреатом, но и победителем. Это престиж профессии, престиж того дела, которым сегодня занимаются люди: я имею в виду бизнесменов и предпринимателей».

- Такой соревновательный элемент, спортивный. Конкурс для этого и устраивается, чтобы популяризировать что-либо, –рассказал лауреат конкурса в номинации «Лучший предприниматель в сфере оптовой торговли» Игорь Уфимцев. - В частности, государство популяризирует предпринимательскую деятельность, а мы просто сравниваем свои результаты работы с деятельностью аналогичных компаний отрасли.