Минская область - лидер в первом сенокосе

Хозяйства Минской области первыми в Беларуси справились с заготовкой трав первого укоса.К 20 июня задание выполнено на 100%. В целом в республике первый укос трав уже близится к завершению. В Брестской области осталось скосить 5%, в Гомельской и Гродненской областях - по 8%, в Могилевской - пятую часть, в Витебской - одну треть. В хозяйствах республики заготовлено более 700 тысяч тонн сена. Это - 51% к плану. В прошлом году на эту дату было заготовлено около 9%. Запас сенажа на зиму в целом по республике выполнен почти на 66%. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. По расчетам специалистов, ко второму укосу хозяйства приступят с 1 июля.