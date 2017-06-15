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Минская область должна собрать в 2017 году более 8 миллионов тонн трав

15 июня 2017 16:07
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Новости Беларуси. Почти все хозяйства Минщины завершили первый укос трав. Последние в списке Червенский, Мядельский и Молодечненский районы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На скорость косовицы повлияла погода: шли дожди.

Минская область должна собрать в 2017 году более 8 миллионов тонн трав-1

При благоприятном прогнозе работы завершат в максимально сжатые сроки. Сельхозпредприятия области скосили более 260 тысяч гектаров и заготовили 1,5 миллиона тонн кормов. Кроме того, сейчас ведется подкормка освободившихся площадях (для следующего урожая). А скоро косилки вновь выйдут в поле.

Стоит задача за этот сезон собрать более 8 миллионов тонн зеленой массы.

# Экономика # Сельское хозяйство # Фотофакт

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