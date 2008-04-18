Минск завоевывает статус экономного и бережливого города

В ближайшие два года потребление топливно-энергетических ресурсов в белорусской столице планируется снизить на 827 тысяч тонн условного топлива.

Сегодня в Мингорисполкоме подвели итоги реализации в прошлом году Директивы Президента №3. Заседание вышло за рамки официального зала. Руководство города и члены правительства посетили показательные объекты, на которых внедрены энерго и ресурсосберегающие технологии: мини-ГЭС, расположенную на водосбросе Минской ТЭЦ и гигант отечественной промышленности - МТЗ.

"Их пример - другим наука", - так коротко можно резюмировать мнение от увиденного мэра Минска - Михаила Павлова. Мини-ГЭС, построенная в конце прошлого года непосредственно на водосбросе ТЭЦ-2 доказала, что вода может и должна быть рациональным собственным топливно-энергетическим ресурсом Беларуси. Даже при отсутствии в стране мощных рек. Годовой эффект энергообъема этой маленькой станции 465 тонн условного топлива.

Уже вскоре в Минске появятся три новых подобных объекта. Воду в городе нужно использовать сполна, - считают власти. Следует разработать проект по массовому возведению мини-ГЭС.

МТЗ - пример гигантского промышленного предприятия столицы, где к экономии топливно-энергетических ресурсов и материалов подошли также масштабно. Чтобы в себестоимости продукции значительно снизить долю энергетических затрат, на заводе активно внедряют новые технологии. Резка металла лазером гораздо дешевле и качественнее. Обработка крупногабаритных заготовок в механическом цехе номер 1 теперь вообще без отходов.

В прошлом году Минск выполнил установленный показатель по энергосбережению. Экономический эффект - более 36 миллиардов белорусских рублей. Однако, это заслуга далеко не общая.

Не справились с заданием управление культуры Мингорисполкома и "Минскгорпищепром". Не достаточно используют местные виды топлива и вторичные энергетические ресурсы "Минский подшипниковый завод" и "Горизонт".

В Мингорисполкоме решили выстроить систему мониторинга по энергосбережению и снижению материальных затрат. Директива №3 обязательна к исполнению всеми.

