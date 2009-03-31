Минск заинтересован в сербских инвестициях в строительный комплекс

Такое предложение прозвучало на встрече зарубежных гостей с Председателем Мингорисполкома Михаилом Павловым.

Сейчас в столице застраиваются проспекты Победителей и Дзержинского. Здесь возведут жилые дома, современные культурные, спортивные и торговые объекты. И проекты сербских инвесторов только приветствуются, тем более, что в Беларуси созданы все условия для ведения бизнеса. В свою очередь сербская делегация высоко оценила темпы строительства в столице и предложила несколько инвестпроектов.

- Мы заинтересованы в развитии торговой сети в вашем городе, - отметил президент «ПСП Фарман» Бранислав ГРУИЧ. - Сейчас мы рассматривает строительство нескольких объектов в Минске и думаю, что до конца года мы объявим о строительстве одного такого объекта. Таким образом, это позволит сделать наше сотрудничество более динамичным.

Сербские бизнесмены также заинтересованы в развитии торговой сети в Минске. В частности известная сербская компания "Дэльта холдинг" высказала пожелание приватизировать ряд небольших столичных магазинов.

Мирослав МИШКОВИЧ, президент «Дельта Холдинг»: «Наша компания уже присутствует в Минске. Но мы заинтересованы в покупке новых помещений, а также в приватизации мелких торговых сетей в вашем городе. И я обещаю, что в следующем году мы расширим присутствие в сети по реализации пищевых продуктов. И я приглашаю представителей пищевой промышленности Беларуси участвовать в сети наших продаж. Нас интересуют все ваши продукты. Главное, чтобы было хорошее качество и подходящая цена».