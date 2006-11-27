Минск встречает молдавских парламентариев

27 ноября молдавские парламентарии встретятся с руководством Палаты представителей Национального собрания Беларуси.Напомним, делегация прибыла в нашу страну 25 ноября. В первый день визита гости посетили Мозырский райисполком.

В планах также встречи с руководством торгового и сельскохозяйственного ведомств республики. Кроме того, молдавские гости посетят Минский тракторный завод, агрокомбинат "Ждановичи", "Завод шампанских вин". Визит парламентской делегации Молдовы в Беларусь продлится до 29 ноября.