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Минск встречает молдавских парламентариев

27 ноября 2006 09:17
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27 ноября молдавские парламентарии встретятся с руководством Палаты представителей Национального собрания Беларуси.Напомним, делегация прибыла в нашу страну 25 ноября. В первый день визита гости посетили  Мозырский райисполком.
В планах также встречи с руководством торгового и сельскохозяйственного ведомств республики. Кроме того, молдавские гости посетят Минский тракторный завод, агрокомбинат "Ждановичи", "Завод шампанских вин". Визит парламентской делегации Молдовы в Беларусь продлится до 29 ноября.
# Экономика

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