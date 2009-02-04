Минск-водоканал изменит подход к показателям

Дело в том, что в прошлом году предприятие не выполнило задание по продаже холодной и горячей воды населению. Причина не в перебоях с водоснабжением, а экономия ресурсов самими жильцами. 94% квартир в столице оборудованы счетчиками воды. И попусту воду из крана уже не льют. И теперь оценивать работу предприятия будут не по расходам воды, а по ее экономии потребителями. Отметим, установка счетчиков в этом году завершится. Причем она будет производиться бесплатно в тех домах, где осуществляется капремонт. И это не единственная льгота.