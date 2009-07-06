«Минск-Сити» начнут строить осенью

Строительство первого жилого квартала проекта «Многофункциональный центр «Деловой центр «Минск-Сити» планируется начать в столице осенью текущего года.

В настоящее время идет демонтаж бывшего завода «214-й комбинат железобетонных изделий», где разместится первый жилой квартал.

17 июня на сессии Мингорсовета на основании указа №216 СООО «Минск-Сити» - заказчик по проектированию и строительству делового центра - освобождено на 2009-2020 годы от уплаты повышающих коэффициентов к налогу на недвижимость и земельному налогу. Также «Минск-Сити» освобождено от уплаты налогов и сборов, поступающих в бюджет по указанным операциям. Кроме того, СООО «Минск-Сити», а также ГУ «Минское эксплуатационное управление Вооруженных Сил», РУП «Минский авиаремонтный завод» и РУП «Аэропорт-1» освобождены от исчисления и уплаты налогов и сборов в республиканский бюджет по операциям, связанным с передачей в собственность СООО «Минск-Сити» объектов недвижимого имущества бывшего завода «214-й комбинат железобетонных изделий».

Проектом многофункционального комплекса «Минск-Сити» предусматривается строительство делового центра, торгово-развлекательного комплекса, жилого сектора и сети объектов социальной инфраструктуры. Комплекс разместится в районе аэропорта «Минск-1» на территории площадью 318 га. Строительство рассчитано до 2020 года. Ориентировочная стоимость (по оценке 2008 года) составляет $5 млрдЮ сообщает БЕЛТА.