Минск разгружает склады

Задание по разгрузке складов выполняют 14 из 20 валообразующих предприятий столицы.

Такие результаты озвучили сегодня в Мингорисполкоме. Благодаря мониторингу с середины лета складские запасы удалось снизить.

Еженедельно проводится системная работа по разгрузке продукции МАЗа, МТЗ, «Атланта» и других предприятий столицы. Коммунальные предприятия Минска в нынешнем году по утвержденному графику закупят 336 грузовиков и 38 автобусов МАЗа. Сложнее ситуация у заводов «Мотовело» и «Амкадор».

Белорусские товары сегодня экспортируются в 150 стран мира. Одно из главных направлений успешного продвижения отечественной продукции - проведение выставок. Так, в Киеве наши товары были раскуплены буквально за один день. Сейчас ведутся переговоры о проведении ярмарок в городах Украины и Латвии.