Минск рассчитывает на увеличение итальянских кредитов

3 апреля в правительстве нашей страны состоялась встреча с представителями банковской группы "Уникредит".Как заявлено по её итогам, итальянцы не исключают возможность увеличения для Беларуси кредитной линии. Наибольший интерес вызывают проекты в энергосберегающей сфере и, в частности, по использованию вторичных ресурсов и биомассы. Вероятно также финансирование проектов по глубокой реконструкции и модернизации белорусских предприятий, а также участие итальянских банков в других проектах в сфере промышленности.