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Минск рассчитывает на увеличение итальянских кредитов

03 апреля 2007 17:05
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3 апреля в правительстве нашей страны состоялась встреча с представителями банковской группы "Уникредит".Как заявлено по её итогам, итальянцы не исключают возможность увеличения для Беларуси кредитной линии. Наибольший интерес вызывают проекты в энергосберегающей сфере и, в частности, по использованию вторичных ресурсов и биомассы. Вероятно также финансирование проектов по глубокой реконструкции и модернизации белорусских предприятий, а также участие итальянских банков в других проектах в сфере промышленности.
# Экономика

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