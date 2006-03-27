Минск привлекает инвестиции:

В ближайшее время Минск станет одним из самых привлекательных городов для инвестиций. Руководство столицы намерено принять ряд мер по улучшению инвестиционного климата. Все инвестиционные проекты будут реализовываться на конкурсной основе. Уже сейчас в столице проведена работа по созданию системы торгов. Все предпринятые меры имеют одну цель — сделать процесс привлечения иностранных и отечественных вложений в развитие городской инфраструктуры цивилизованным и привлекательным. Руководство Минского Горисполкома заявило, что наш город очень заинтересован в привлечении инвесторов.