Минск прирастает новыми объектами

В том числе – за счет удачного привлечения иностранных инвестиций и их освоения.

Гиперзаказ – на гипермаркеты. Например, строительство одного из них на улице Притыцкого закончится уже в следующем году. Еще несколько подобных объектов появятся на улицах Тимирязева и в Уручье. А гипермаркет на пересечении улиц Рафиева и Горецкого откроется в 2010 году. И даже бриллианту оправа не помешает. Более 130 тысяч квадратных метров жилых и коммерческих помещений на площадке возле Национально библиотеки начнут возводить буквально на днях. Небу в алмазах минчане уже не удивляются, на очереди "Маяк Минска".

Среди тех, кто приходит к нам с рублем, долларом или Евро с самый щедрый инвестор – Россия. У нее же один из самых активно реализуемых инвестиционных проектов – Дом Москвы. Офисы, концертный зал, ресторан и даже гостиница – многофункциональное здание россияне начали строить в августе. Закончить планируют уже в мае следующего года. Также свои капиталы в столичной экономике не прочь разместить разметить Турция, Иран и Арабские Эмираты. А многие грандиозные проекты уже увидели свет.

Впервые в этом году Инвестиционная программа Минска была принята не в рамках экономической, а отдельно. Нововведение прижилось – осенью утвердили программу на следующий год. Даже когда во всем мире финансы поют романсы, от инвестиций в белорусскую экономику не отказываются. Несмотря на экономическую нестабильность во многих странах – всем инвестиционным проектам в Беларуси быть.