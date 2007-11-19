Минск - Москва: экономическое сотрудничество

В российской столице открывается Четвертый форум делового сотрудничества Беларуси и Москвы. Участие в нем примут 30 предприятий Минской области.

В рамках форума состоится заседание Совета делового сотрудничества Беларуси и Москвы, а также ряд двусторонних встреч. Стороны обсудят вопросы поставок белорусского продовольствия в российскую столицу.



Отметим, что предприятия Минсельхозпрода увеличили объем экспорта в Москву за девять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого на 16%. Поставки твердых сычужных сыров возросли на 30%, говядины - на 25, молочных консервов - на 28%. Увеличились также объемы экспорта сливочного масла, сухого цельного и обезжиренного молока, цельномолочной продукции.



К московскому форуму приурочена и выставка "Белорусское качество-2007". Свои новинки представят 17 белорусских предприятий.

На форуме планируется также проработать вопросы взаимодействия в научной сфере, архитектуре и строительстве, промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве, транспорте, выставочной и имиджевой деятельности. Запланирован и совместный концерт художественных коллективов Минской области и Юго-Восточного округа Москвы.