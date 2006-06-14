Минск - Львов: перспективы сотрудничества

Дни делового сотрудничества "Минск-Львов" начались в белорусской столице и продлятся до 16 июня. В составе украинской делегации - представители нескольких предприятий. Во время Дней пройдет контактно-кооперационная биржа между белорусскими и украинскими предпринимателями. По предварительным данным, с белорусской стороны в них примут участие представители около 20 предприятий. Специалисты надеются, что мероприятие будет способствовать развитию торгово-экономических отношений между двумя странами и налаживанию новых деловых контактов.