Минск лидирует среди регионов Беларуси по уровню оплаты труда

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска в апреле равнялась Br1 млн. 287,5 тыс.

Самую низкую зарплату в апреле получали в Могилевской области (в среднем - Br841,3 тыс.). В Гомельской области этот показатель равнялся 915,8 тыс., в Минской - Br914 тыс., в Гродненской - Br885 тыс., в Витебской - Br868,6 тыс., в Брестской - Br851,2 тыс.

Наиболее высокими темпами в январе-апреле 2009 года увеличивалась реальная заработная плата к январю-апрелю 2008-го в Витебской и Гомельской областях (соответственно 103,7% и 103,5%). А в Могилевской области - единственном регионе республики - отмечено снижение реальной зарплаты (98,5%), сообщает БЕЛТА.