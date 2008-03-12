Минск избавится от ветхого жилья

В ближайшее время в столице ежегодно будут строить не менее двух миллионов квадратных метров.

Свободного места для этого мало, поэтому активнее будут осваивать территории слишком старой застройки. А вот здания послевоенной застройки в центре столицы останутся неприкосновенны. Например, жильцы с улицы Карла Маркса отстояли право не переезжать на окраины города. Здесь возникла конфликтная ситуация, которая потребовала вмешательства Президента.

Дмитрий Марченко в доме номер 17 по улице Карла Маркса живет с детства. И потому в числе первых сказал свое твердое "нет", когда речь зашла об отселении на окраину города. В соответствии с новой концепцией реконструкции центра города градостроительные службы хотели сделать улицу пешеходной, а в домах разместить гостиницу, казино, торговый центр и автостоянку. Но дело решилось в пользу жильцов.

Конфликт исчерпан. В дальнейшем подобные проекты будут выноситься на широкое общественное обсуждение. Между тем, работы по благоустройству улицы никто не отменял. Это реконструкция фасадов, создание парковок и социальной инфраструктуры на 1-ых этажах зданий.

В ближайшие 5 лет отселение коснется и жителей частного сектора. Будут ликвидированы большие массивы вдоль улиц Орловская, Восточная, а также в районе Минского тракторного завода и Дражни. Здесь протестующих против нового места жительства меньше - около 4%. Ведь при сносе владельцы ветхих зданий получат денежную компенсацию либо эквивалентную по площади квартиру. И возможно в том же районе, где и проживали.

Всего 4% индивидуальной застройки останется в Минске в соответствии с новым генпланом. Более конкретно районы массового сноса частного сектора будут названы через месяц, когда проект будет вынесен на общественное обсуждение.