Минск и Ульяновск станут ближе. Что общего у Беларуси с родиной Ленина?

Стратегия дружбы на годы вперед. Беларусь и Россия работают на укрепление союзной экономики. Главный тренд интеграционной повестки – прямые связи регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Контакты на местах решают все – об этом не раз говорил Президент. Показательно, что с начала года Беларусь посетили порядка 30 делегаций под руководством губернаторов российских регионов. С большинством глава государства встречался лично. Побывал в гостях у Александра Лукашенко и Алексей Русских – руководитель Ульяновской области. С этим регионом дружеские отношения насчитывают не один десяток лет и с каждым годом прирастают новыми – порой неожиданными проектами.

Ульяновск. Город на Волге. Авиационная столица России. Родина Владимира Ленина и Николая Карамзина, знаменитый уазик тоже отсюда. Регион действительно уникальный, для белорусов, которые хотят выбрать небанальный туристический маршрут, – отличный вариант. Вот только путь неблизкий: от Минска до Ульяновска – 1,5 тысячи километров. Но, как показывает практика, даже такие расстояния для крепкой дружбы и плодотворного сотрудничества не проблема.

Игорь Рябиков, генеральный директор Центра компетенций развития промышленности Ульяновской области (Россия):

Беларусь вообще для экономики Ульяновской области – стратегический партнер. За эти полгода оборот Ульяновской области и Республики Беларусь вырос на 11 %. Рос как импорт, так и экспорт.

Одно из ключевых направлений – машиностроение. В прошлом году объем поставок белорусских автокомпонентов в Россию увеличился на 50 %. Сегодня локализация производства – приоритетная задача всех предприятий. В их числе и знаменитый УАЗ.

Дарья Седун, корреспондент:

Ульяновский автомобильный завод – визитная карточка российского автомобилестроения. Сегодня предприятие производит более 10 моделей УАЗ и около 100 их модификаций: «Патриот», «Профи», «Пикап», «Хантер». Световые приборы, технологические узлы и агрегаты – белорусская составляющая в родословной этих авто – внушительная.

Алексей Спирин, генеральный директор Ульяновского автомобильного завода (Россия):

Это и борисовский завод гидроусилителей, лидский завод компонентов двигателя, Fenox – цилиндр сцепления. Стабильные поставки, качество управляемое, разрывов никогда не было. Поэтому, конечно, это наши ключевые партнеры.

Игорь Рябиков:

Следующей ступенью для нас является сотрудничество в авиастроении. Это очень высокотехнологическая отрасль. Уже в этом году предприятия Республики Беларусь начали производство более 215 позиций деталей для самолетостроительных и авиационных предприятий Ульяновской области.

Подключается к сотрудничеству и частный бизнес. В числе успешных проектов – димитровградский завод детских игрушек. Масштабы совсем не детские. В год здесь выпускают практически 3 миллиона изделий. Эту фабрику Деда Мороза открыли в кооперации с предприятием из Кобрина. Главная белорусская фишка – высокое качество и безопасность.

Вячеслав Гнутов, директор предприятия по производству детских игрушек (Россия):

Вся технология разработана материнской компанией «Полесье» (Кобрин). Какие комплектующие мы для нашего производства покупаем, такие же покупаются и для белорусской фабрики. 80 % сырья, которое используется в производстве игрушек «Полесье», производства российских компаний.

Значимое место на карте сотрудничества занимает здравоохранение. В этом направлении Ульяновская область для Беларуси – уникальный партнер. В регионе работает крупнейший в Европе центр ядерной медицины. Здесь сосредоточены передовые практики по лечению онкологических заболеваний. Главная гордость медучреждения – центр протонной терапии. Основное преимущество методики – высокая точность. Это дает возможность лечить опухоли вблизи жизненно важных органов, например, головного мозга. С таким диагнозом в Димитровград из Лиды приехал и Денис Курило. За спиной – полторы тысячи километров и новая надежда.

Денис Курило:

Болезнь мне выявили очень-очень давно, еще в 2016 году. Я был прооперирован. Повторная операция была в 2017 году. В этом году случился рецидив, точно так же было проведено хирургическое лечение у нас в Республике Беларусь. И потом предоставлена такая возможность, научным консилиумом принято решение, что меня необходимо направить на дальнейшую терапию в Российскую Федерацию. Было полностью проведено обследование, проведено дополнительное лечение, а также процедура протонной терапии. 10 минут пребывания в аппарате для пациента не вызывает никакого дискомфорта.

Юрий Удалов, генеральный директор Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии Федерального медико-биологического агентства России:

Более 5 тысяч пациентов получили высокотехнологичную медицинскую помощь, пациенты 67 регионов Российской Федерации посетили нас. У нас есть совместный проект с Республикой Беларусь. Каждый год количество пациентов увеличивается. Первые были 52, в этом году – 64, в следующем году будет 76.