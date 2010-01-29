Минск и Тегеран намерены развивать совместные нефтяные проекты

Через 1,5–2 года добыча нефти на иранском месторождении Джофеир должна принести экономический эффект.

Об этом сегодня заявили на переговорах в белорусском Правительстве. Среди уже реализованных совместных проектов — поставки в Иран карьерных самосвалов БелАЗ и возобновление сборки грузовых автомобилей МАЗ.

Беларусь также инициирует создание сборочных производств.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

— Мы готовы к любой форме сотрудничества, причем не просто к поставкам готовых изделий, как в случае с автомобилем БелАЗ. Возможна более широкая форма сотрудничества, которая позволяет задействовать промышленный потенциал Ирана. Я имею в виду организацию сборочных производств, когда будут производиться различные автомобили: грузовые, бортовые, самосвалы, тягачи и так далее.